حادث سير بسكوتر كهربائي يشوه وجه ريهانا ويثير قلق الملايين من معجبيها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - رغم تأكيد عدد كبير من خبراء القيادة أن خطورة قيادة الدراجات النارية والسكوترات الكهربائية أكبر من خطورة قيادة السيارات،تعشق شهيرات الفن والغناء حول العالم قيادة الدراجة النارية التي تتيج لهن الجموح في السرعة،وحرية الإنطلاق خاصةً بزمن تفشي جائحة كورونا حيث لا تلزم قوانين المرور سائق أو سائقة الدراجة أو السكوتر الكهربائي إرتداء كمامة،بينما سائق السيارة الذي يكون برفقته ركاب من أفراد عائلته،جميعهم ملزمون بارتدائها،وربما لهذا السبب تشهد دول العالم ومدينة لوس أنجلوس زيادة كبيرة باستخدام المشاهير لدراجاتهم النارية والسكوترات الكهربائية وعلى رأسهم: براد بيت وريهانا.

أثارت المغنية العالمية ريهانا البالغة من العمر "32 عاماً" قلق ملايين المعجبين بها حول العالم، لظهورها يوم الجمعة الماضية بملامح مشوهة ،تبين بعد ذلك ،تعرض المغنية العالمية ريهانا لحادث سير مروع،حيث تشوه وجهها وأصيبت بكدمات جسدية، بعد تعرضها لحادث سير على سكوترها الكهربائي في لوس أنجلوس قبل بضعة أيام،بعد أن انقلب فيها، مما أدّى إلى إصابات في عينها ووجهها،وفقاً لوسائل إعلام أمريكية مختلفة.

تابعي المزيد: برنامج Britain’s Got Talent يعود ولكن بغياب نجمه سايمون كويل

هذا الأمر أثار جدلاً كبيراً بين محبي ريهانا، الذين تساءلوا عن حقيقة ما حصل معها .

وخلال وقت لاحق، شوهدت ريهانا ليلة الجمعة الماضية وهي تجلس في المقعد الخلفي لسيارتها السوداء، وتوقفت أمام المطعم الإيطالي الشهير "جورجيو بالدي" لطلب العشاء في سانتا مونيكا.

وأحضر الموظفون كأساً من الشراب لريهانا في سيارتها المركونة على رصيف المطعم، بينما كانت تنتظر طلبها وأزالت بعد ذلك نظارتها الشمسية عن وجهها، لتكشف عن تعرّضها لكدمات وتشوّه في وجهها ،رصدتها عدسات الباباراتزي.

Advertisements

وصرح ممثل ريهانا لمجلة "بيبول" : " ،لحسن الحظ لم تتعرض لإصابات كبيرة،وهي تتعافى بسرعة،هي محظوظة جداً".

ريهانا

سايمون كويل تعرض أيضاً لحادث سير على متن دراجته الكهربائية

وسبق وأن تعرض سايمون كويل "60 عاماً"،عضو لجنة تحكيم "بريتينز جوت تايلنت" لحادث سير هو الآخر خلال تنقله على متن دراجته الكهربائية الجديدة ،وبعد الحادث هو يقيم الآن مع إبنه إريك "6 سنوات" وشريكته لورين في ماليبو،وتسبب الحادث بكسور حرجة وخطرة في ظهره،وخضع لجراحة صعبة استغرقت 6 ساعات في المستشفى،وهو الآن يخضع للعلاج الطبيعي بعد تركيب دعامات في ظهره،ولن يتعافى بشكل جيد إلا بعد أشهر طويلة.