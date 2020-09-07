بالصور .. روجينا تخطف الأنظار بجلسة تصوير كاجوال

خطفت الفنانة روجينا أنظار جمهورها ومتابعيها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "روجينا" من أحدث جلسة تصوير بإطلالة كاجوال، حيث ترتدي بنطلون جينز وبلوزة بيضاء، وإعتمدت على مكياج بسيط ليتماشى مع إطلالتها الكاجوال.
وتشارك "روجينا" في مسلسل "أسود فاتح" والذي انتهت
مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبى، وروجينا، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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