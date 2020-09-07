فراس سعيد يبدأ تصوير مشاهدة في "الكهف" غدا

يستعد الفنان فراس سعيد، لتصوير مشاهدة في المسلسل الجديد "الكهف"، غدا الثلاثاء، داخل أحد الديكورات المخصصة للعمل بمدينة 6 أكتوبر.

وإنطلق التصوير، خلال الفترة الماضية بمختلف الديكورات بمناطق القاهرة، ويضم مجموعة جديدة من الوجوه الشابة، التي حققت نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي، ومن بين المنضمين للعمل كلاً من ليلى أحمد

زاهر، وحسن مالك، وهنا داود، ويوسف عثمان، وخالد كمال، وشمم الحسن، وسنيتا خليفة، ومحسن منصور، وعبدالرحمن اليماني، وصالح عبدالنبي، وماجد أباظة، وصالح عبدالحي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الرعب والغموض، ومن المقرر عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل، لينافس ضمن موسم الشتاء.

ويشارك في العمل عدد كبير من نجوم مصر والسعودية، وهو من إنتاج سعودي مصري، وتدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يدخلون مغامرات في عوالم خيالية، ويعتمد في 70% منه على تقنيات المؤثرات البصرية vfx، والمسلسل من إخراج حسام.



يذكر أن الفنان فراس سعيد، قد إنتهى خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل "أسود فاتح"، والذي تخوض بطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ولم يتحدد ميعاد لعرضه حتى الأن.