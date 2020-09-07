نسرين طافش تروج لمسلسها الجديد "الوجه الأخر"

روجت الفنانة نسرين طافش لأحدث أعمالها من خلال البوستر الدعائي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "طافش" على البوستر الدعائي:" مسلسل الوجه الآخر يوميا .. على قناة سي بي

سي .. و متوفر على تطبيق واتش ات " .

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مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد،

وكارولين عزمي، ومهند حسني، قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.



وينتمي المسلسل لنوعية الدراما المطولة، ويتضمن 45 حلقة، وتدور أحداثه حول العديد من القضايا المهمة، وهي صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة في إطار من التشويق والإثارة.