نشرت الفنانة دومينيك حوراني فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهرت دومينيك حوراني من خلاله في جلسة خاصة مع أصدقائها بينما ظهر النجم وائل جسار وهو يبرع في الغناء.
يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخرًا كليب بعنوان بس تعا، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
جدير بالذكر أن النجم وائل جسار طرح مؤخرًا كليب بعنوان ما تغيبش ثواني، والكليب من إخراج فادي حداد والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع وليد شراقي، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. دومينيك حوراني في جلسة خاصة مع الأصدقاء ووائل جسار يبرع في الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.