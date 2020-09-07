فيديو .. دومينيك حوراني في جلسة خاصة مع الأصدقاء ووائل جسار يبرع في الغناء

نشرت الفنانة دومينيك حوراني فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت دومينيك حوراني من خلاله في جلسة خاصة مع أصدقائها بينما ظهر النجم وائل جسار وهو يبرع في الغناء.

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يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخرًا كليب بعنوان بس تعا، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن النجم وائل جسار طرح مؤخرًا كليب بعنوان ما تغيبش ثواني، والكليب من إخراج فادي حداد والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع وليد شراقي، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.