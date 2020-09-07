أحمد فهمي يخطف الأنظار بلوك صيفي جديد

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "فهمي" في الصورة بإطلاله صيفية جديدة من أحدث الصيحات، حيث يرتدي قميص أحمر في أسود في أصفر، وبنطلون جينز كاجوال.
ويستعد "أحمد" لتصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك خلالالايام القليلة المقبلة، ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمى كلاً من روبى، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، خالد أنور، مايان السيد، من تأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى، وإخراج: أحمد الجندى.
تدور أحداث فيلم "حلم سوسن" فى إطارمن الفانتازيا حول شخص مستهتر وغير مسؤول يعمل على الزواج من فتاة لتحقيق غرض ما ويبدأ فى مغامراته بين الأزمنة المختلفة النى يعود لها، ومنها العصر الفرعونى.
يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى هو مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى 2020، وشارك فى بطولته الفنان أكرم حسنى وويزو، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول وإخراج أحمد الجندى .
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