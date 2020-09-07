شاهد .. ماجد الكدواني في كواليس تصوير مش أنا

نشر النجم ماجد الكدواني صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر ماجد من خلالها برفقة النجم الكبير تامر حسني، وذلك في كواليس تصوير فيلم مش أنا، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض. الكبير تامر حسني، وذلك في كواليس تصوير فيلم، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض. Advertisements وفيلم مش أنا من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، محمد عبدالرحمن، فايز المالكي، عصام السقا، إياد نصار، اسما سليمان، محمد الجوهري، ياسمين البشبيشي.

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