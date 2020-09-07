نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "إيمان" في الصورة بصحبة إبنتها ريتا ، معلقة:" وجودها بيكملني ويطمني ويخليني مش حاسه انه ناقصني حاجه في الدنيا ..هي طاقه امل و حب وحياة بالنسبة لي ..بتحس بيا وبقلبي من غير ما اتكلم ..حنينة علي كل الناس .. حقيقية في مشاعرها ربنا خلق فيها حاجه مش في حد..كاملة بيكي يا ريتا ومشناقصني حاجه بيكي .. ربنا ادهالي علشان عارف هتعمل ليا ايه عوضي الحلو في كل حاجه قوية بيكي ..انتي صغيرة اه بس بتعلم منك دروس في كل موقف بيعدي علينا بحبك يا نص الخير اللي فيا".
يذكر أن، اخر اعمال الفنانة إيمان العاصي مسلسل "مملكة إبليس ج2"، وشاركها البطولة كلاً من غادة عادل، رانيا يوسف، صبرى فواز، أحمد
وتدور أحداث مسلسل "مملكة إبليس" فى إطار تشويقى داخل حارة شعبية، ويقدم المسلسل حياة سكان هذه الحارة التى تعرف باسم حارة "حدق"، ولكن عرفت قديما باسم حارة "إبليس"، ويتم كشف العلاقات بين سكان هذه الحارة من خلال تفاصيل حياتهم اليومية، ما بين الماضي والحاضر، تتصاعد الأحداث التي تُكشف أكثر عن تاريخ حارة حِدق، وتاريخ طويل من صراع العائلات والأقزام طمعًا في الحارة، لتنكشف قصة نار الجنة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمان العاصي تتغزل في إبنتها: إنتي عوضي الحلو يا ريتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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