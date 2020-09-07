فيديو .. هاني عادل يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

احتفل الفنان هاني عادل بعيد ميلاده مع جمهوره، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر هاني عادل فيديو، وصرح من خلاله قائلًا: سوف احتفل معكم غدًا الثلاثاء الموافق 8 من شهر سبتمبر الجاري، بعيد ميلادي ..

ومن المقرر أن اطلع لايف على مدار ساعتين كاملتين، ساعة منهم سوف احكي فيها عن أبرز أمنياتي المستقبلية وطموحاتي على كافة المستويات الشخصية والمهنية كما ساتحدث معاكم عن إيه الحاجات اللى عاوز أغيرها في حياتى على المستوى العقلي والبدني والروحاني، وإيه العادات السيئة اللي ناوى أغيرها.

وأضاف هاني عادل قائلًا: وفي الساعة الثانية سوف اقوم بتقديم 6 أغانب من أبرز الأغاني التي تحبوها، وذلط في تمام الساعة السابعة مساءًا من منزلي في السطح.

Advertisements

يذكر أن الفنان هاني عادل طرح مؤخرًا كليب بعنوان و إيه يطمن، والكليب من إخراج محمد ربيع، والأغنية من كلمات عز طارق، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.