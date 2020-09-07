ناديب نسيب نجيم: “بعدنا ناطرين الحقيقة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

بعد مرور أكثر من شهر على وقوع انفجار مرفأ بيروت، غرّدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر “تويتر”.

وقالت: “لم ولن ننسى مرفأ بيروت، شهر قطع بلمحة بصر وبعدنا ناطرين الحقيقة بعدنا ناطرين محاسبة المسؤولين عن دمارنا”.

يذكر أن نجيم تضرّرت من جراء الانفجار، إذ تدمر منزلها الجديد بالكامل كما وأنها أجرت عدداً من العمليات الجراحية في وجهها.

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يذكر أن نجيم نجت بأعجوبة بعدما كشفت في فيديو نشرته في حسابها عبر “إنستغرام” صوّرته بنفسها لحظة وقوع الانفجار الثاني في مرفأ بيروت، حيث كانت تصوّر الانفجار الأوّل ووقع بعده بثوانٍ الانفجار الثاني، والذي أصيبت به إصابة بالغة بعدما انكسر الزجاج وتناثر عليها، فأصيبت بجروح عدّة في وجهها وجسدها.

و‏أعلنت نجيم عن قرارها مغادرة لبنان، مشيرة إلى أنها “من هذه اللحظة من داخل المستشفى أخدت قرار: رح اترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت”.

ووصفت الحادث على أرض الواقع بأنه أكثر بشاعة مما يمكن تخيله، مضيفة أنها اضطرت للنزول على درج منزلها 22 طابقا، حافية وغارقة في الدماء.

وقالت أيضا إن الدماء والدمار كانا في كل مكان حولها، وذهبت لأقرب مستشفى، لكنها لم تتلق العلاج فيه لأنه كان مكدسا بالضحايا، فانتقلت إلى مستشفى آخر وخضعت لعملية جراحية لمدة 6 ساعات، ووصفت الممثلة الحادث بأنه كالقنبلة النووية.

وتفاعل مغردون مع تغريدة نادين نجيم بأن لديها الحق في ترك البلد والذهاب لآخر أكثر أمنا، بسبب سوء المعيشة في لبنان وإهمال المسؤولين الذي اتضح جليا مع انفجار المرفأ، بينما استنكر آخرون قرارها معتبرين أنه عدم تمسك بالوطن وعدم تحمل لمسؤولية الوقوف معه في الظروف الصعبة.