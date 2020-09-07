تراند اليوم : المناسبات السعيدة بإنتظار حنان مطاوع مع زوجها – صور

يبدو أن المناسبات السعيدة تتوالى على الممثلة حنان مطاوع، فبعد احتفالها بنجاح حكاية “أمل حياتي” في مسلسل “إلا أنا”، احتفلت بمرور 4 سنوات على زواجها.

نشرت حنان مطاوع مجموعة من الصور لها بصحبة زوجها أمير عصام عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: “من اربع سنين كان الحدث الاحلي في حياتي وهو زواجي من حبيبي امير وبعدها ب ٣ سنين ويومين الحدث الاهم ربنا رزقنا ب أماليا ربنا يحفظكوا ويباركلي في عمركوا يارب”.

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“أمل حياتي” من بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوي عثمان، حنان سليمان، صبري عبد المنعم، رامي الطمباري، نور محمود، نانسي صلاح وغيرهم من النجوم، من إخراج أحمد حسن، وإنتاج سينرجى وأروما.

كانت قناة dmc قد عرضت حكايتيّ “سنين وعدت” و”بنت موسى”، من مسلسل “إلا أنا”، قبل شهر رمضان الماضي، وأعلن القائمون على العمل الاكتفاء بهاتين الحكايتين، على أن يتم تصوير وعرض الحكايات الأربعة الباقية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، نظرا لتوقف التصوير وقتها بسبب ظروف الحظر والإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة.

مسلسل “إلا أنا” عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور أحداثها فى عدة حلقات تصل إلى 60 حلقة، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها لتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة).

“إلا أنا” فكرة الكاتب يسري الفخراني، ولكل قصة كاتب ومخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمرعبد الحليم.