تراند اليوم : هكذا عبر محمد سامي عن فخره بوالدته – إتفرج

أعرب المخرج محمد سامي عن فخره بوالديه، وامتنانه لكل ما بذلاه لأجله هو وإخوته.

نشر سامي عبر حسابه على Instagram، صورة لوالدته من أمام كلية دار العلوم، وعلّق كاتبا: “من أمام هذا الكيان المحترم ووسط أساتذة وعلماء دار العلوم تقف أغلي من بحياتي، من حملتني وأرضعتني وعلمتني.. امرأة نجحت في أن تكون خير زوجة وأم ومعلمة، امرأة جعلت من نجاحها الدائم حافز لأولادها فأصبحنا أنا وأخوتي رافضين للفشل ومصرين علي النجاح”.

تابع: “أمي الغالية د.صبورة السيد اللي دايما فخور بيها وأكيد بأبويا د.سامي عبد العزيز اللي يستاهل يتباس رجله إنه اختار لأولاده أعظم أم، اللهم احفظ أهلي وبارك فيهم واحميهم”.

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يذكر أن محمد سامي شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد ‏شخصيته ‏محمد ‏رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض ‏المشكلات ‏الأسرية ‏بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم ‏سامي” ‏و”عادل” ‏أحمد ‏داش ‏و”رأفت” ‏أحمد فهيم‎.‎