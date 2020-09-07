تراند اليوم : أحمد حلمي يفاجئ جمهوره: استنوني مع صاحبة السعادة

نشر الفنان أحمد حلمي، فيديو له، عبر حسابه على إنستجرام، يحل فيه اللغز الذي حيرت به الفنانة إسعاد يونس جمهورها، وهي تعلن عن بداية موسم جديد لبرنامجها “صاحبة السعادة”، وتساءلت عن اسم ضيفها، ليعلن أحمد حلمي أنه الضيف.

وظهر حلمي في الفيديو وهو يرتدي قميص وبنطلون، ثم قام بحيلة سريعة ليظهر بعدها مرتديا الجلباب البلدي وعلى وجهه ماسك الفنان العالمي جوني ديب، وهو نفس الشكل الذي استخدمته مقدمة “صاحبة السعادة”، وعلق: “استنوني في صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس قريبا”.

ومن المعروف عن حلمي ندرة لقاءاته التليفزيونية، وعبر وسائل الإعلام عموما، وهو ما أدىى إلى تفاعل عدد هائل من جمهوره على الفيديو متسائلين عن موعد عرض الحلقة.

ومن المقرر أن يستعرض أحمد حلمى بدايته الفنية خلال البرنامج، وأسباب عشقه للسينما، وتجربته مع تقديم برامج الأطفال وسر ابتعاده عن الدراما التليفزيونية، ويذاع البرنامج مساء الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع على قناة dmc.