تراند اليوم : لحظة ضرب سما المصرى فى منطقة حساسة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو يرصد لحظة دخول الراقصة سما المصرى إلى مقر نيابة الدقى بعد القبض عليها بتهمة بث مواد تتنافى مع الآداب العامة وتحرض على الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماعي .

ويظهر في الفيديو أحد المواطنين المصريين يقوم بالتعدى على سما المصرى وضربها على قفاها أثناء دخولها إلى النيابة.

وأكد نشطاء أن الفاعل قام بضرب سما المصرى ، بتحريض من شخصية مشهورة ويشعل منصب مهم .

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وانهارت الفنانة المصرية سما المصري، عقب النطق بالحكم بتخفيف حبسها لسنتين بدلا من ٣ سنوات، داخل قفص الاتهام اليوم بالمحكمة الاقتصادية فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

ووقفت سما المصري داخل قفص الاتهام دون أن تتحدث مطلقا على الحكم ودخولها فى حالة دهشة وصمت رهيب.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بقبول استئناف سما المصري وتخفيف حبسها من 3 سنوات إلى سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية سنتين بتهمة التحريض على الدعارة