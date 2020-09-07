تراند اليوم : اتفرج – ميرهان حسين مع كلبها في حمام السباحة

تستمع الفنانة ميرهان حسين، بعطلتها الصيفية فى إحدى القرى بالساحل الشمالى، وتشارك متابعيها بصور وفيديوهات من عطلتها عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت فيديو عبر خاصية ستورى وهى فى حمام السباحة وترقص مع كلبها على أغانى الفنانة أنغام.

وتستمر الفنانة ميرهان حسين فى تقمص شخصيات الفنانات عن طريق استخدام الميكاب لتغير ملامحها، وهو ما نجحت فيه فى الكثير من الفيديوهات السابقة، مثل تقمصها لشخصية النجم فيفى عبده والفنانة اللبنانية مايا دياب، حتى كشفت عن تجربة جديدة لها وهى تقمصها لشخصية النجمة اللبنانية اليسا.

ونشرت حسين، مقطع فيديو جديد لها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، وهى تستخدم بعض من الميكاب اب لتتحول للنجمة اللبنانية اليسا، وهو ما استقبله جمهورها بالكثير من الإشادة على تلك التحول.

وحلت الفنانة ميرهان حسين ضيفة شرف فى مسلسل “رجالة البيت” الذي عرض فى سباق دراما رمضان المنقضى من بطولة أحمد فهمى وأكرم حسنى.

وكان آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل “ختم النمر”، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب ودارت أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.