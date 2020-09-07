أحمد مالك يتصدر أبرز المواقع العالمية وإشادات بدوره فى The Furnace

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت صور النجم المصرى أحمد مالك أبرز المواقع الإخبارية المتخصصة فى السينما العالمية ومنها مجلة فارايتى وindiewire وhollywoodreporter، وذلك بعدما حضر النجم الشاب أحمد مالك العرض العالمى الأول لفيلمه The Furnace للمخرج الأسترالى رودريك ماكاى، والذى عرض ضمن فعاليات النسخة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى ونال الفيلم عرض كامل العدد وسط التزام بالتباعد الاجتماعي، انتهى بدقيقتين من التصفيق، كما حصد إشادة العديد من النقاد.



فيلم احمد مالك

جاءت ردود الفعل الأولية على مشاركة مالك في الفيلم إيجابية، إذ قال دايفيد روني من مجلة هوليوود ريبورتر : "كشف الممثل المصري أحمد مالك بأداء مثير للإعجاب لشخصية حنيف الحذر الشريف عن جوانب شديدة الحساسية"، بينما أشاد به الناقد إريك كون من موقع إندي واير قائلاً "لعب مالك شخصية حنيف بأسلوب لافت للأنظار يجمع بين الشك والخوف، ينتج عنه صراع داخلي مستمر، وكان من الرائع مشاهدته يتنافس مع شخصية مال الغجري سليط اللسان".

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وكان مالك قد ظهر بأناقة لافتة للأنظار فى جلسة التصوير التى أقيمت قبل عرض الفيلم، إذ ارتدى بدلة بيضاء تحمل توقيع دار الأزياء الشهيرة فالانتينو، كما حضر مالك فعاليات اليوم التالي للعرض مرتدياً ملابس من دار أزياء جوتشى.



فيلم احمد مالك



فيلم احمد مالك

تدور أحداث The Furnace حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.

يشارك مالك البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، وبيكالي غانامبار الحائز على جائزة أفضل موهبة شابة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دوره في فيلم The Nightengale وتريفور جاميسون وإريك طومسون، ماهيش جادو وأسامة سامي ومن إخراج رودريك ماكاي.



فيلم احمد مالك

مالك الذي سبق أن اختارته مجلة سكرين ديلي في 2017 ضمن قائمة نجوم الغد العرب، أختير مؤخراً لبطولة مسلسل تحقيق المقرر عرضه على منصة WATCH iT، وهو مسلسل من 13 حلقة، من إنتاج شركة أروما (تامر مرتضى)، كما انضم إلى نجوم فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، وبطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والفيلم مأخوذ عن رواية 1919 الأكثر مبيعاً، ومن إنتاج شركة سينرجي في واحد من أضخم إنتاجات السينما المصرية، بالإضافة لكونه أهم الأعمال السينمائية المنتظرة على مستوى العالم العربي في 2021.



فيلم احمد مالك