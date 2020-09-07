شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عيوبهم باعترافهم ..فاطمة رشدى مهملة والفراشة مابتتعلمش وماجدة مسرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايوجد شخص بلا عيوب وأحيانا يعرف الإنسان عيوبه ويحاول التخلص منها أو يعرفها، ولكنها تصبح جزءا من حياته وشخصيته تلازمه دائما، وفى كثير من الأحيان قد لا يعترف بهذه العيوب ولا يراها.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى أغسطس من عام 1951 سألت المجلة عددا من نجمات الزمن الجميل عن عيوبهن واعترفت هؤلاء النجمات بما لا يعرفه الجمهور عنهن من هذه العيوب تحت عنوان:" مالا يعجبنى فى نفسى".

وقالت رائدة الفن الفنانة فاطة رشدى إنها لا تعجبها حياتها غير المنتظمة، مؤكدة انها تكره الاستقرار فى مكان معين وتحب دائماً التغيير والتبديل، كما لا يعجبها الاختلاط بالناس والتحدث معهم بصراحة من أول مرة، وإهمالها فى ملابسها وزينتها، بعكس زميلاتها من النجمات اللاتى يبذلن أغلب أوقاتهن فى الزينة والأناقة.

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أما سيدة الشاشة فاتن حمامة فقالت إنه لا يعجبها فى نفسها عدم اهتمامها ببعض توافه الأمور، مؤكدة أن بعض هذه التوافه تفيد الإنسان كثيرا فى حياته، دون أن تفصح سيدة الشاشة عن طبيعة هذه التوافه.فى حين ذكرت الفنانة ماجدة أنه لا يعجبها فى نفسها إسرافها الشديد فى شراء الملابس وأدوات الزينة .

وقالت الفراشة سامية جمال إنه لا يعجبها فى نفسها أنها لا تستفيد من الدروس التى تعلمتها فى حياتها ولذلك تقع فى نفس الأخطاء عدة مرات.