شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تخطف الأنظار بـ"الملابس الكاجول" فى أحدث ظهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة روجينا الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث شاركت متابعيها وجمهورها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير وهي ترتدي الملابس الكاجول، وسرعان من انتشرت على منصات السوشيال ميديا ولاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.



روجينا عبر انستجرام

وتشارك الفنانة روجينا في مسلسل "أسود فاتح" الذي انتهت من تصويره في الآونة الأخيرة، ففي وقت سابق، أعلنت روجينا انتهاء تصوير مسلسل "أسود فاتح"، عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث نشرت مجموعة من الصور من كواليس التصوير والتى جمعتها مع فريق العمل، أثناء التصوير ووجهت رسالة شكر قالت فيها، "الحمد لله فركش أسود فاتح شكرا كريم العدل شكرا هيثم حسنى شكرا لكل زمايلى فى العمل شكرا لفريق العمل أمام الكاميرات وخلفها ربنا يوفقنا جميعا".



الفنانة روجينا

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبى، وروجينا، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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وقد توقف العمل 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، وقرار إغلاق حركة الطيران فى مصر ولبنان، وتسبب ذلك فى خروجه من العرض فى شهر رمضان الماضى.



جلسة تصوير للفنانة روجينا



روجينا بالملابس الكاجول



روجينا تخطف الأنظار بـالملابس الكاجول في أحدث ظهور لها