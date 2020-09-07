شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من كواليس فيلم "مش أنا" لـ تامر حسنى وحلا شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا جديدة من كواليس فيلم "مش أنا" المقرر عرضه في دور العرض السينمائي قريبا، كما نشر صورا من كواليس ألبومه الجديد "خليك فولاذي".



تامر حسني ينشر صورا على انستجرام

وظهر في الصور التي نشرها تامر حسني من كواليس فيلم "مش أنا" الفنان ماجد الكدواني والنجمة حلا شيحة، فيما علق تامر على الصور قائلا :" بعض الصور من البوم (خليك فولاذي ) وفيلم (مش أنا)".



تامر حسني وحلا شيحة من كواليس فيلم مش أنا

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وتنتهى المخرجة سارة وفيق خلال هذه الأيام من مونتاج فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، والذى لم يتحدد موعدا لعرضه بدور السينما وينتظر صناع الفيلم أن تقوم دور العرض بفتح أبوابها للجمهور بكامل طاقتها وإعادة حفلة نص الليل بدور العرض، كما علمنا من مصادر مقربة من النجم تامر حسنى أنه ينوى أن يطرح أغنية الفيلم "مش أنا" من ألبوم فولاذى خلال الأيام المقبلة.



تامر حسني وماجد الكدواني من كواليس فيلم مش أنا

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".