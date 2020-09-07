شكرا لقرائتكم خبر عن 311 مليون مشاهدة لكليب Dynamite لفريق BTS فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق BTS الكورى تحقيق عدد مشاهدات كبير من خلال كليب "Dynamite"، وهى الأغنية التى حققت 311 مليون مشاهدة على موقع يويتوب، وذلك منذ طرحه قبل أسبوعين فقط.

الفريق الكورى BTS يسعى حاليا لتكثيف نشاطه بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث يمتلك BTS جدولا مذهلا يظهر الأحداث التى سيحرص جمهور هذا الفريق على متابعتها سواء من إطلاق أعمال فنية أو التواجد بالحفلات أو البرامج، ويبذل الفريق مجهودا كبيرا فى وضع خطة مهمة للترويج لأغنيتهم السينجل الجديدة "Dynamite"، وهى أغنية من ألبومهم المقبل الذى لم يعلن الفريق عن اسمه حتى الآن أو موعد إطلاقه.

وتتطلع فرقة (BTS) الكورية الجنوبية، التى تصدرت قائمة بيلبورد لأفضل الأغانى فى الولايات المتحدة لأول مرة، لتقديم أغانيها فى حفل جوائز جرامى العام المقبل وربما أيضا الحصول على جائزة أو اثنتين.

ومنذ تشكيل الفرقة المكونة من سبعة شبان فى عام 2013، (BTS) نقلت موسقيى البوب الكورية الجنوبية إلى آفاق جديدة وجابت موسيقاها العالم.

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وتصدرت الفرقة قائمة بيلبورد هوت لأفضل مئة أغنية بأغنيتها الشهيرة (Dynamite) وهي أول أغنية تغنيها الفرقة بالكامل باللغة الإنجليزية واستقبلها جمهور موسيقى البوب الأمريكية بحفاوة شديدة.

وفى سياق مختلف تبرع الفريق بمليون دولار أمريكى مؤخرا، وذلك لحركة Black Lives Matter المناهضة للعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء، وهى الحركة التى نشطت؛ بسبب مقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة الأمريكية، وذلك بعدما قامت بالتعامل معه بعنف أثناء القبض عليه.