شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يسترجع ذكريات الطفولة بصورة نادرة مع الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان كريم محمود عبدالعزيز ذكرياته في مرحلة الطفولة، من خلال مشاركة، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مساء اليوم، صورة نادرة تجمعه بوالديه وشقيقه الأكبر محمد، معلقا عليها "عائلتي وأنا".



كريم عبدالعزيز ينشر صورة عبر انستجرام

ويشارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز في فيلم "موسى" الذي انتهى من تصويره المخرج بيتر ميمي في الآونة الأخيرة، والفيلم بطولة فيلم موسى، إياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وأحمد العوضي، وأحمد حاتم، وسارة الشامي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ، وعبد الرحمن القليوبى، وتأليف وإخراج بيتر ميمى.

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كريم عبدالعزيز يسترجع ذكريات الطفولة بصورة نادرة برفقة والديه

وفى السياق ذاته، كشفت شركة سينرجى فيلمز، المنتجة للعمل، عن الأفيشات الدعائية للفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار الخيال العلمى وتدمير العالم القديم، وتدخل التكنولوحيا فى حياة للبشر، وتتضمن الأفيشات عدة أشياء منها رأس وسيارة ومركبة فضائية.