شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تسلط الضوء على حياة المهمشين فى حكاية "لازم أعيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الفنانة الشابة جميلة عوض الضوء على حياة المهمشين فى المجتمع المصرى في حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، والشخصيات الضعيفة التى تمر بظروف عصيبة فى إطار درامى إنسانى، إلى جانب الطابع الرومانسى خلال الأحداث، وتضع المخرجة مريم أحمدى اللمسات الأخيرة على تحضيرات الحكاية قبل انطلاق تصويرها بعد أسبوعين.

وقاربت مريم أحمدى على الانتهاء من اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة ومعاينة أماكن التصوير، والعمل من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" الذى تقف على انتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن 6 حكايات تم الانتهاء من عرض أول حكايتين على قناة DMC وهما بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وتعرض الثالثة حالياً بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، ويتم تصوير الرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، ويجرى الاستعداد للخامسة وتحمل اسم "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها واولادها.