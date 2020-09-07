وفاة كريستيان إيدا بيار.. أول سوبرانو فرنسية سمراء تغزو العالم بالفن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت أحد أهم الأصوات الفرنسية السوبرانو كريستيان إيدا بيار التي توفيت عن 88 عاماً على ما أفادت عائلتها.

وتعد الراحلة، وهي من جزيرة المارتينيك، أول مغنية أوبرا فرنسية سمراء تحظى بمسيرة فنية عالمية كبيرة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار أقرباء إيدا بيار إلى أن موتها جاء نتيجة وفاة طبيعية حصلت الأحد في منزلها بمنطقة دو سيفر في غرب فرنسا الأوسط.

وغنّت إيدا بيار في أهم دور الأوبرا العالمية، في باريس ونيويورك ولندن وفيينا وسواه، وكانت أوبرا "ذي تايلز أوف هوفمان" من إخراج باتريس شيرو عام 1977 إحدى أهم محطات مسيرتها المهنية، كما شاركت في "سان فرنسوا داسيز" للملحّن الفرنسي أوليفييه ميسيان.

وإيدا بيار المولودة في 24 مارس/ آذار 1932 في المارتينيك، هي قريبة بوليت ناردال التي كانت أول طالبة سمراء في جامعة السوربون.