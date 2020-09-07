"تينيت" يحقق 20 مليون دولار في أسبوعه الأول

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"الخليج 365" من بيروت: مع إنطلاق عرضه في صالات السينما في أميركا الشمالية، حقق فيلم "تينيت" للمخرج كريستوفر نولن إيرادات بلغت 20 مليون دولار في أسبوعه الأول.

وتأمل دور السينما التي أقفلت أشهراً عدة في أن يعود إليها الجمهور بفضل هذا الإنتاج الضخم الذي بدأ عرضه الأربعاء، وينتمي إلى فئتي أفلام التجسس والخيال العلمي. إذ بلغت كلفة إنتاجه نحو 200 مليون دولار، وصوّر في سبع دول.

وكان من شأن مبلغ مماثل أن يكون مقلقاً للشركة الموزعة "وورنر براذرز" في الأوضاع الطبيعية، لكنه مقبول في ظل ظروف جائحة كورونا إذ بلغت نسبة الصالات العاملة في الولايات المتحدة نحو 60 الى 70%، وخفضت دور السينما قدرتها الاستيعابية لفرض التباعد الإجتماعي.

يذكر أن تينيت حقق 150 مليون دولار على مستوى العالم كله منذ إطلاقه. ويُعتبر أول فيلم يتجرأ منتجوه على عرضه في الصالات خلال الجائحة، بعدما أرجىء إطلاقه أكثر من مرة.



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