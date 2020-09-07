ريهام عبد الغفور توجه الشكر لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة لكل من هنأها بعيد ميلادها، الذي وافق 6 سبتمبر.
ونشرت ريهام صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت: "كل سنة في العمر بتعدي، الواحد أولوياته بتتغير ونظرته للحياة بتختلف، وبيقدر أكتر النعم اللي عنده".
وأضافت: "شكرًا لكل الناس اللي افتكرتني في عيد ميلادي".
وشاركت الفنانة ريهام عبدالغفور مؤخرًا، في فيلم "صاحب المقام" وهو من بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمود عبدالمغني، صلاح عبدالله، ميدو عادل، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد العدل.
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