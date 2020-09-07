كريم محمود عبدالعزيز يكشف عن صورة نادرة بصحبة عائلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صورة نادرة تجمعه بعائلته، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.
وظهر "كريم" في الصورة بصحبة والده الراحل ووالدته وشقيقه محمد، وعلق: "عائلتي وأنا".
يذكر أن، كريم محمود عبد العزيز، ينتظر عرض فيلمه السينمائي الجديد"موسى" من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي سينرجي فيلمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
يشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، أحمد العوضي، أحمد حاتم، سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.
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