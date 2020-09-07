كريم محمود عبدالعزيز يكشف عن صورة نادرة بصحبة عائلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صورة نادرة تجمعه بعائلته، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر "كريم" في الصورة بصحبة والده الراحل ووالدته وشقيقه محمد، وعلق: "عائلتي وأنا".

يذكر أن، كريم محمود عبد العزيز، ينتظر عرض فيلمه السينمائي الجديد"موسى" من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فيلمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

يشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، أحمد العوضي، أحمد حاتم، سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.