محمد إمام يدعم الشعب السوداني: "قلبي معاهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم الفنان محمد إمام الشعب السوداني، بعد السيول والفيضانات التي تعرضت لها الدولة.

ونشر "إمام" صورة لعلم دولة السودان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "قلبي مع أهلنا وأخواتنا في السودان، ربنا يصبرهم ويرحم جميع الضحايا".

وتعرضت دولة السودان مؤخرًا لسيول وفيضانات، أدت إلى غرق الكثير من المنازل، ووفاة الآلاف من الشعب السوداني.

وعرض لمحمد إمام في الموسم الرمضاني لعام 2019 مسلسل "هوجان"، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد.