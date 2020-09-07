بالصور.. كيت بلانشيت تخضع للفحص في مهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
خضعت النجمة العالمية ورئيس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كيت بلانشيت، لفحص درجة الحرارة، كإجراء احترازي تتخذه إدارة المهرجان مع المشاركين في دورتها الـ 77.
ورصدت الكاميرات، النجمة العالمية وهي تخضع للفحص مرتدية الكمامة، خاصة مع تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.
واتبعت إدارة المهرجان عدة إجراءات احترازية، منها الحرص على وجود مسافة آمنة بين الحضور، ارتداء كمامة، ووسائل التعقيم والفحص.
وانطلقت الدورة الـ 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، يوم 2 سبتمبر الماضي، بحضور عدد من النجوم أبرزهم تيلدا سوينتون، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 12 سبتمبر الجاري.
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