شرم الشيخ للمسرح الشبابي تنعى عايدة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في بيان لها، الفنانة الكبيرة عايدة كامل، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين.

وجاء في البيان: "تنعي إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة عايدة كامل التي قدمت مسيرة فنية على مدار تاريخ طويل الإبداع والفن بمصر والوطن العربي".

وتابع: "تتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمة ولنجلها الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ولكل فناني مصر والوطن العربي، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان".

ورحلت الفنانة الكبير عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض، ومن أبرز أعمالها "إسماعيل ياسين في الطيران"، "معجزة السماء"، "موعد مع المجهول".