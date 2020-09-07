مقتنيات 19 شخصية من رواد الحركة المسرحية المصرية بمتحف خاص

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة استمرار السعى لحفظ وتوثيق مقتنيات رموز قوى مصر الناعمة بهدف صون تاريخ عمالقة نجحوا فى رسم ملامح تاريخ الإبداع فى العصر الحديث، وأضافت أن قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال نجح من خلال المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق فى تأسيس متحف خاص برواد الحركة المسرحية المصرية يضم مجموعات نادرة من مقتنياتهم الخاصة، مشيرة أن تخليد العظماء يعد عرفانا من الوطن بجهودهم التى حافظت على ريادة مصر الحضارية. متحف خاص برواد الحركة المسرحية المصرية يضم مجموعات نادرة من مقتنياتهم الخاصة، مشيرة أن تخليد العظماء يعد عرفانا من الوطن بجهودهم التى حافظت على ريادة مصر الحضارية. يذكر أن متحف المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يضم مقتنيات أكثر من 19 شخصية من رواد الحركة المسرحية هم توفيق الدقن، زوزو نبيل، سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، مديحة حمدي، آمال رمزي، سمير العصفوري، محمود الجندي، محمود عزمي، سعيد طرابيك، عمر الحريري، محمد عوض، مظهر أبوالنجا، منير مكرم، سيد زيان، محمود مسعود بالإضافة إلى مقتنيات رواد السيرك القومى محاسن الحلو، محمد الحلو، أولاد ياسين وجار حاليا استكمال إهداء المركز مقتنيات فاروق الفيشاوى والفنانة القديرة الراحلة عايدة كامل ومحمود الحدينى ورشوان توفيق وحسين رياض. من رواد الحركة المسرحية هم توفيق الدقن، زوزو نبيل، سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، مديحة حمدي، آمال رمزي، سمير العصفوري، محمود الجندي، محمود عزمي، سعيد طرابيك، عمر الحريري، محمد عوض، مظهر أبوالنجا، منير مكرم، سيد زيان، محمود مسعود بالإضافة إلى مقتنيات رواد السيرك القومى محاسن الحلو، محمد الحلو، أولاد ياسين وجار حاليا استكمال إهداء المركز مقتنيات فاروق الفيشاوى والفنانة القديرة الراحلة عايدة كامل ومحمود الحدينى ورشوان توفيق وحسين رياض.

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