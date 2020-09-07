شاهد.. دنيا المصري توجه نصيحة لمتابعيها

وجهت الفنانة دنيا المصري نصيحة لمتابعيها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشرت دنيا صورة لها وعلقت عليها قائلة: كنت إيه من كام سنة، كان نفسك تركب عربية وربنا كرمك

وركبت، كان نفسك في إيه كام مشهد وربنا كرمك بقيت بتعمل أدوار مهمة، كان نفسك تاخد أجر وبقت الحمد لله مستورة، كان نفسك الناس تعرفك دلوقتى بينزلوك من عربيتك ويتصوروا معاك.



وأضافت قائلة: أوعي تنسي نفسك، من حقك تبقي طموح بس وأنت بتدور علي الأعلي، خلي دايماً علي لسانك وفي قلبك، الحمد لله رب العالمين.

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ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة دنيا المصري مؤخرًا في مسلسل خط ساخن، من تأليف فوزية حسين، إخراج حسني صالح، وبطولة كل من سلاف فواخرجي، نضال الشافعي، حسين فهمي، صلاح عبدالله، أحمد التهامي، محمود حافظ، حسني شتا .