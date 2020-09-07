حمو بيكا يطرح برومو كليبه الجديد "هنولعها"

طرح الفنان حمو بيكا البرومو الرسمي لأحدث أعماله كليب بعنوان هنولعها، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. نشر بيكا صورة أفيش كليب هنولعها، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك، وعلق عليها قائلًا: ‎برومو مهرجان هنولعها الساح، أبو ليله، قريباً، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح الأغنية. عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح الأغنية. Advertisements يذكر أن آخر أعمال حمو بيكا أغنية بعنوان رزل شرير، وشاركه في الغناء الفنان فيلو، الفنان ميسرة، والفنان علي قدورة، والذي جقق أكثر من 111 ألف مشاهدة عقب طرحه على موقع يوتيوب.

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