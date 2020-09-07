نرمين الفقي تدخل العالمية بصورة مع جورج كلوني

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "الفقي" في الصورة برفقة العالمي جورج
يذكر أن، آخر أعمال النجمة نرمين الفقي، حكاية"ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، من بطولة نيرمين الفقي ورانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل. من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.
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