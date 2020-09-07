زيزي عادل تحيي الذكرى السنوية لوفاة والدها

أحيت المطربة زيزي عادل الذكرى الثامنة لوفاة والدها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشرت زيزي صورة لها برفقة والدها وعلقت عليها قائلة:" زي النهارده من ٨ سنين يا حبيبي وإنت مش معايا، ربنا يرحمك يا بابا يا حبيبي ويغفرلك ويسامحك ويجعل مثواك الجنة"، وقد تفاعل معها متابعيها عبر التعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة. متابعيها عبر التعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة. Advertisements يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لـ زيزي أغنية بعنوان"عالله تتهور"، والتي حققت أكثرمن 217 ألف مشاهدة عقب طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب، من كلمات وألحان زيزى عادل، توزيع وسام عبد المنعم.

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