جاستن بيبرلجمهوره: أقدر أن أكون زوجًا وأبًا جيدًا

نشر النجم العالمي جاستن بيبر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح جاستن بيبر قائلًا: لقد جئت من بلدة صغيرة في ستارتفورد أونتاريو بدولة كندا .. لم يكن لدي أشياء مادية ولم يكن الدافع وراءها المال أو الشهرة أنا فقط أحب الموسيقى .. ولكن عندما أصبحت مراهقًا،

تركت انعدام الأمن والإحباط يمليان ما أضع فيه قيمتي .. بدأت قيمي تتغير ببطء .. بدأت الأنا والسلطة في الاستيلاء على علاقاتي عانت بسبب ذلك.

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وأضاف جاستن قائلًا: أنا حقًا أرغب في علاقات صحية أريد أن أكون مدفوعًا بالحقيقة والحب .. أريد أن أكون على بيئة بلدي

والتعلم منها! أريد أن أمشي في الخطط التي يملكها الله لي ولا أحاول أن أفعل ذلك بمفردي! أريد أن أتخلى عن رغباتي الأنانية يوميًا حتى أتمكن من أن أكون زوجًا جيدًا وأبًا مستقبليًا .. أنا ممتن لأنني أستطيع المشي مع يسوع وهو يقود الطريق.

يذكر أن النجم العالمي جاستن بيبر طرح مؤخرًا كليب بعنوان Intentions، وشارك في الغناء الفنان العالمي كوافو، كما كسر الكليب حاجز الـ 59 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.