إيمان العاصي لإبنتها: طاقة أمل و حب وحياة بالنسبة لي

وجهت الفنانة إيمان العاصي رسالة لإبنتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

ونشرت"إيمان" صورة جديدة لها حيث ظهرت من خلالها برفقة إبنتها ريتاج، وعلقت عليها قائلة:"وجودها بيكملني ويطمني ويخليني مش حاسة إنه ناقصني حاجه في الدنيا، هي طاقة أمل و

حب وحياة بالنسبة لي، بتحس بيا وبقلبي من غير ما أتكلم، حنينة علي كل الناس، حقيقة في مشاعرها ربنا خلق فيها حاجة مش في حد".

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وأضافت قائلة:"كاملة بيكي يا ريتا ومش ناقصني حاجة بيكي، ربنا إدهالي علشان عارف هتعمل ليا إيه عوضي الحلو في كل حاجة

قوية بيكي، إنتي صغيرة أه بس بتعلم منك دروس في كل موقف بيعدي علينا، بحبك يا نص الخير اللي فيا"، وقد تفاعل معها العديد من متابعيها عبر التعليقات، وتمنوا لهما دوام السعادة.

يذكر أن إيمان شاركت مؤخراً في بطولة الجزء الثاني من مسلسل"مملكة إبليس"، بطولة: غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، صبري فواز، كريم قاسم، أحمد داوود، من تأليف: محمد أمين راضي، وإخراج: أحمد خالد موسى، والذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.