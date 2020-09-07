تراند اليوم : برفقة صديقه الوفي .. رامي جمال ينشر فيديو من داخل سيارته – إتفرج

شارك الفنان رامى جمال صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رامى جمال فى الفيديو برفقة كلبه من سيارته.

وعلق رامى جمال جمال قائلًا: “التدريب فن”.

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يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية “سقف”، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

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أغنية “سقف” لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.