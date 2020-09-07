تراند اليوم : شيري عادل ضمن حكايات إلا أنا بأمر شخصي – شاهد

نشرت الفنانة شيرى عادل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت شيرى عادل في بوستر مسلسلها الجديد إلا أنا حكاية “أمر شخصي”.

وجاءت تعليقات متابعينها كالتالى:

-هتكسري الدنيا

-المسلسل ده حكايته تحفه

-مستنين جدا

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“أمر شخصى” هى الحكاية الرابعة من مسلسل “إلا أنا”، وتم حتى الآن عرض حكايتين منهم على قناة dmc، هما “بنات موسى” بطولة وفاء عامر، و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، ويتم حاليًا تصوير الحكاية الثالثة وهي “أمل حياتي” بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للخامسة بعنوان”لازم أعيش” بطولة جميلة عوض، والسادسة “ضى القمر” بطولة كندة علوش.

ويذكر أن آخر أعمال شيري عادل، هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الثاني.