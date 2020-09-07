تراند اليوم : شريهان تتضامن مع السودان بعد كارثة الفيضانات

أعربت الفنانة المصرية شريهان عن حزنها الشديد بسبب السيول والفيضانات التي أصابت الشعب السوداني في الأيام السابقة.

وغردت “شيريهان” من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: “الله يحمي أهل #السودان وشعبها الطيّب #من قلبي سلام_للخرطوم”.

وتشير آخر الإحصائيات، للمجلس القومي للدفاع المدني بإرتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، إلى 101 وفاة، و46 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.

وأشار إلى أن الفيضانات والسيول أدت كذلك إلى “انهيار 24 ألفا و582 منزلا كليا، و40 ألفا و415 جزئيا، إضافة إلى تضرر 179 مرفقا، و354 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي”.

ويذكر أن مجلس الأمن والدفاع الوطني أعلن السبت عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وأن كل مساحات البلاد منطقة كوارث طبيعية.