فن ومشاهير

تراند اليوم : شريهان تتضامن مع السودان بعد كارثة الفيضانات

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شيرين عصملى 0 تبليغ

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أعربت الفنانة المصرية شريهان عن حزنها الشديد بسبب السيول والفيضانات التي أصابت الشعب السوداني في الأيام السابقة.

وغردت “شيريهان” من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: “الله يحمي أهل #السودان وشعبها الطيّب #من قلبي سلام_للخرطوم”.

وتشير آخر الإحصائيات، للمجلس القومي للدفاع المدني بإرتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، إلى 101 وفاة، و46 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.

وأشار إلى أن الفيضانات والسيول أدت كذلك إلى “انهيار 24 ألفا و582 منزلا كليا، و40 ألفا و415 جزئيا، إضافة إلى تضرر 179 مرفقا، و354 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي”.

ويذكر أن مجلس الأمن والدفاع الوطني أعلن السبت عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وأن كل مساحات البلاد منطقة كوارث طبيعية.

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