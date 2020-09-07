تراند اليوم : شاهد.. محطات رئيسية في حياة الراحلة عايدة كامل

وافت المنية الفنانة المصرية عايدة كامل، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ89 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية الشهر الماضي.

وأعلنت الفنانة، في أغسطس/ آب، مرورها بظروف “صحية صعبة تعرضت لها دون أي مقدمات”، وفي آخر منشور لها على “فيسبوك” طالبت متابعيها ومحبيها بالدعاء وطلب العافية.

ونعى المجلس الأعلى للثقافة في بيان أصدره اليوم، الفنانة الراحلة قائلًا: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، والموظفون بالمجلس الأعلى للثقافة، الفنانة القديرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي، نسأل الله أن يتغمدها برحمته، ويُلهم الدكتور هشام وأسرته الصبر والسلوان”.

من جانبه، أكد أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور هشام عزمي، أن “عزاء والدته الفنانة القديرة الراحلة عايدة كامل، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، سيقام في مدافن الأسرة بـ6 أكتوبر بطريق الواحات، عقب دفن الجثمان”.

وفيما يلي، أبرز المعلومات والمحطات الرئيسية في حياة الفنانة الراحلة.

1- ولدت عام 1931.

2- درست الإذاعة والتلفزيون وحصلت على درجة البكالوريوس.

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3- بدأت عملها في السينما مطلع خمسينيات القرن الماضي.

4- تزوجت الفنان محمود عزمي، وكانت تحرص دومًا على نشر صوره وإحياء ذكرى وفاته عبر “فيسبوك”.

5- من أبرز أفلامها “لحن الخلود، دايما معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يسن في الطيران، إسكندرية ليه”.

6- تميزت عايدة كامل في المسلسلات الدرامية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقدمت دراما مثل “بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي”.

7- لها أعمال إذاعية درامية أيضًا، منها “الحب كدة، شيء من الخطر، حبيبي خذ بيدي، الدجال، ابن البرق، الفارس الأسود، كلاب الحراسة، الصديق والطريق”.

8- حصلت على العديد من التكريمات لأعمالها الفنية، من بينها تكريم المسرح القومي في عام 2006.

9- كرمت عايدة كامل من مسرح الهناجر من المركز القومي للمسرح في عام 2017.