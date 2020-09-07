تراند اليوم : حقيقة حمل طليقة أوزجان دينيز بطفلهما الثاني

جدل كبير أثارته ​فايزة اكتان بيت المتابعين، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لها، إذ لاحظ الكثيرون إنتفاخ بطنها، مشيرين إلى أنها قد تكون حامل بطفلها الثاني من زوجها النجم التركي ​ أوزجان دينيز.

ويشار إلى أن علاقة الثنائي لاتزال محط جدل، إذ أنهما وعلى الرغم من انفصالهما إلا أنهما يعيشان سوياً في المنزل ذاته منذ أشهر، وهو الامر الذي عزز فرضية حملها منه بحسب المتابعين.

ومما زاد أكثر في الشك حول حمل طليقة الفنان التركي بطفلٍ ثانٍ منه، أنَّ أوزجان كان قد ذكر في وقتٍ سابقٍ أنه يرغب في أن يحصل ابنه “كوزاي” على أخ أو أختٍ في القريب العاجل، قائلاً: نحن نفكر في أخ لكوزاي”