تراند اليوم : محمد رمضان: لم تفاجئني دبي بحسن الاستضافة

أشاد الفنان المصري محمد رمضان بالتسهيلات التي حصل عليها في الإمارات لتصوير أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «يا حبيبي» والتي أطلقها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق فيرساتشي في دبي حيث صوّر الأغنية، مشيرا أنه لم يفاجأ بكل ما حصل عليه من تسهيلات مكَّنته من إتمام العمل في فترة وجيزة جدا، واصفا الدولة بـ«الرقم واحد». جاء كلام رمضان خلال اللقاء الصحفي الذي أطلق فيه الأغنية التي أخرجها حسام الحسيني، والتي تعاون فيها مع المغني العالمي ميتر جيمس.

وتوجه محمد رمضان، في بداية المؤتمر، بالشكر لدولة الإمارات وحكامها، وقال: «أشكر في البداية دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخص بالشكر حكومة دبي وحكومة أبو ظبي على حسن الاستضافة وكرمهما وعلى كل التسهيلات التي قدمت لي». وأضاف: «ان الشعب المصري والشعب الاماراتي واحد، وان العلاقة بين مصر والامارات علاقة وطيدة». كما تحدث عن التسهيلات التي حصل عليها خلال تصوير الأغنية، والتي لم تكن مفاجئة على الإطلاق، على حد وصفه، مشيرا الى عدم استغرابه من كل ما قدم له من دولة تمكنت من تحقيق كل إنجازاتها في وقت قياسي ووجيز، وموضحا بأنها تقدم كل التسهيلات لكل من يريد العمل على أرضها، فقد قدمت كل هذه التسهيلات لجاكي شان في السابق حين قدم عملا في دبي.

وعن الأغنية الجديدة وتعاونه مع جيمس قال: «سعيد بالتجربة مع جيمس، فهو الفنان صاحب الأسهم الأعلى حاليا في فرنسا، ومؤثر في قارة أفريقيا وكل من يتحدثون اللغة الفرنسية، وأنا أركز في المرحلة القادمة على الأعمال والتعاونات في القارة الافريقية، فبعد أخذ الاعتراف والايمان من الجمهور المصري، الطموح يكبر داخل الإنسان، وبات لدي طموح كي ترتفع شعبيتي في القارة الافريقية التي أنتمي لها». ونوه بوجود ملصق الأغنية في في ميدان تايمز سكوير في نيويورك، الأمر الذي اعتبره خطوة مميزة وخصوصا ان اسم الأغنية باللغة العربية. ولفت الى أن تعاونه مع الفنان متري جيمس يصب في مصلحة كل منهما، فجيمس يقدم لرمضان الانتشار على صعيد البلدان العالمية، في حين أن جيمس سيحقق المزيد من الانتشار في العالم العربي.