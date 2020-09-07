صوفي تيرنر: ابنتي أغلى هدية

متابعة بتجـــــــــــرد: أكدت الممثلة البريطانية صوفي تيرنر أن ابنتها (ويلا) أهم وأغلى وأجمل هدية تلقتها في حياتها، التي غيرتها للأبد منذ قدومها للدنيا في يوليو الماضي.

وأوضحت أن حياتها تنقسم إلى قسمين: ما قبل ويلا وما بعدها، منوهة بأنها اكتشفت أن شعور الأمومة لا يمكن وصفه أو مقارنته بأي شعور آخر.

وأشارت إلى أنها تعتبر (ويلا) أغنية ملائكية أهداها لها زوجها المطرب الأمريكي جو جوناس الذي تزوجته العام الماضي.

وكانت صوفي قد أعلنت قدوم (ويلا) عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها على إنستغرام بعد أن تكتمت على حملها، ومنذ ولادتها حرصت صوفي وزوجها جو على احترام خصوصية ابنتهما وإبعادها عن الأضواء.

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ولكن مصدراً مقرباً من الزوجين أكد أنهما يستثمران كل ثانية في البقاء بجوار (ويلا) ومداعبتها، وأصبح البقاء في البيت بالنسبة لهما أجمل شيء على الإطلاق.

ولم يكتفِ الزوجان في الصيف الحالي بالاحتفال بمولد ابنتهما، بل احتفلا أيضاً بمرور عام على زواجهما.

وكانت بطلة مسلسل «صراع العروش» قد أقامت حفل زفاف أسطورياً في فرنسا للمرة الثانية بعد شهر من زواجها في لاس فيغاس من المطرب جو جوناس.