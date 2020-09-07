سيلينا غوميز تحقق رقمًا قياسيًا في 10 أيام

متابعة بتجــــــــــرد: 194 مليون مشاهدة حققها الفيديو كليب الأخير، الذي طرحته النجمة الأمريكية سيلينا غوميز بالتعاون مع الفرقة الكورية الشهرة BLACKPINK، وذلك خلال 10 أيام فقط.

وحظيت الأغنية الجديدة بسلسلة من الإشادات وعبارات الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، وذلك بعد أن حقق 38 مليون مشاهدة خلال 8 ساعات فقط من طرحه على موقع يوتيوب، كما استطاع أن يحقق 80 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة من إطلاقه.

وكانت النجمة الشابة قد احتفلت مؤخراً بانتهاء الموسم الأول من برنامجها الشهير Selena+chef وهو البرنامج الذي حقق نجاحاً كبيراً ولاقى ردود فعل طيبة من جمهورها.

Advertisements

من جانب آخر، صرحت المطربة الأمريكية سيلينا غوميز أن حلم حياتها دائماً كان التعاون مع صديقتها المطربة تيلور سويفت التي طرحت في الأسواق أخيراً ألبومها الغنائي الجديد «فلكلور».

ويبدو أن نجاح الأغنية الجديدة لكل من كاردي بي وذا ستاليون هو الذي أغرى غوميز لعمل أغنية مشتركة مع صديقتها سويفت.

وذكرت سيلينا في حوار مع برنامج Animal Talking: «أحلم دائماً بعمل أغنية مع تيلور، وهي أيضاً تريد ذلك كما صارحتني، وقد تحدثنا في ذلك مراراً، وأعتقد أن علاقة الصداقة والأخوة بيننا ستساعدنا على إنجاز ذلك المشروع الفني».