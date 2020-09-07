عمرو يوسف: كندة علوش من شبرا.. وتعشق الأغاني الشعبية

متابعة بتجـــــــــــرد: أكد الفنان عمرو يوسف، خلال استضافته في حلقة أمس برنامج سهرانين، الذي يعرض على قناة ON الفضائية المصرية، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أن زوجته الفنانة السورية كندة علوش تعشق الأغاني الشعبية المصرية، مضيفاً أنها من شبرا وليست من سوريا.

وذكر يوسف أن هناك ذكريات جميلة تجمعه بالمطربة المصرية بوسي، التي أحيت ليلة زفافه على كندة، متابعاً: «كندة علوش بتحبها جداً وبتحب الأغاني الشعبية، لما تشوف تفاعل كندة على الأغاني الشعبي هتلاقيها من شبرا مش من سوريا».

يذكر أن آخر ظهور لعمرو يوسف وزوجته كندة علوش كان عبر صورة نشرتها الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها على إنستغرام، جمعتها بالفنانين يسرا، عمرو يوسف، كندة علوش، وعمرو منسي، خلال قضائهم الإجازة الصيفية.

كما لفتت علوش مؤخراً الأنظار بصورة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، وظهرت فيها مع ابنتها «حياة»، وهي تحتضنها معبّرةً عن عاطفتها القوية نحوها.