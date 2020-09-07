“لاست ووردز”.. دراما تحاكي الواقع الراهن وتتنبأ بنهاية العالم

متابعة بتجـــــــــــرد: يحاكي فيلم «لاست ووردز» (الكلمات الأخيرة) الذي قدّمه المخرج الأمريكي جوناثان نوسيتر الأحد ضمن مهرجان دوفيل السينمائي الواقع الراهن في العالم خلال جائحة كوفيد-19.

ويتناول قصة نهاية البشرية بعدما أهلكها فيروس في عالم غاب عنه تقريباً أي تواصل جسدي واختفت فيه الطبيعة.

وعُرض الفيلم أمام نحو 1000 مشاهد يضعون الكمامات، ونبّه نوسيتر (58 عاماً) خلال حلقة نقاشية إلى أن هذا الفيلم الروائي «قد يكون وثائقياً استباقياً»، لكنّه أمل في «ألاّ يكون كذلك».

وقال نوسيتر إن عمله بعيد من «هندسة الخوف الهوليوودية» واصفاً إياه بأنه «دعوة إلى الحبّ، وفيلم فرح، لكنه فرح مروّع نوعاً ما (نظراً إلى) الاحتباس الحراري، والأحوال الكارثية في 2020».

واعتبر المخرج الذي يعيش في إيطاليا ويهتم بالزراعة أن «من لا يلاحظ ذلك هو كمن يعيش في سبتمبر 1939 ولا يرى أن هتلر يشكل خطراً».

ورأى الأستاذ الجامعي جيل إريك سيراليني وهو صاحب دراسة عن الكائنات المعدّلة وراثياً أحدثت ضجة كبيرة عام 2012، أن فيلم نوسيتر المدرج ضمن مسابقة المهرجان هو بمثابة «تحية إلى الحياة»، حيث «الثقافة والزراعة تشكلان الضحكتين الأخيرتين للبشرية».

ويؤدي الممثلان نيك نولتي وتشارلوت رامبلينغ الدورين الرئيسيين في «لاست ووردز» الذي تنطلق عروضه في أكتوبر المقبل. وتدور أحداث الفيلم سنة 2085، في عالم أصبح مجرّد صحراء ضخمة تتناثر فيه حقول ركام.

ويعثر البطل، وهو شاب أسود لا يعرف اسمه الأول، على بكرات أفلام من مكتبة بولونيا السينمائية الإيطالية (تشينيتيكا دي بولونيا) في كومات الحصى في باريس، فيقرر التوجه إلى المدينة الإيطالية لكي يفهم ماهية هذه الأشرطة التي تثير فضوله. وفي طريقه، يلاحظ لافتة صدئة كُتب عليها «الحجر الوبائي الفيروسي».

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بدأ نوسيتر كتابة السيناريو عام 2014، وصوّر فيلمه عامي 2018 و2019. وقال «صورّنا المشاهد الخارجية بين الدار البيضاء والصحراء. هذا ليس خيالاً. نعلم جيداً أن دوفيل ستكون شبيهة بطنجة بعد 30 عاماً ربما».

في هذا المناخ المخيف الذي يبدو فيه أن كل غطاء نباتي انقرض، يولد الأمل مجدداً بين أنقاض بولونيا. ويتولى رجل عجوز محجور في أقبية «تشينيتيكا» مهمة جعل البطل يكتشف السينما بواسطة جهاز عرض يُشغّل بالدواسة.

أما السينمائي العجوز، فغمرته السعادة لتفضيله «مشاهدة الأفلام مع غرباء».

ويتوجه الرجلان معاً إلى أثينا للتحقق من شائعات مفادها أن العشب نما فيها مجدداً. وفي المدينة، يجدان بضع مئات من الناجين الذين نسوا ما كانت عليه العلاقات بين البشر.

البحر في الفيلم بنيّ اللون، والمزروعات سامّة. وقال المهندس الزراعي فيليب ديبروس، وهو المؤسس الشريك لحركتي «إيه.بي» (الزراعة العضوية) في فرنسا وأوروبا، إن «ثلث الأراضي الصالحة للزراعة دمّر أصلاً» في السنوات الأخيرة.

وخلال الجلسات التي ينظمها البطل، يعيد الجميع اكتشاف الحنان والعلاقة مع الآخر كما مع الأرض ومع الضحكة، وعندما يرون سمكة للمرة الأولى منذ عقود، يستلذون بتناول طعام «غير معلّبات» البودرة.

ولاحظ نوسيتر أن «مجرّد مصافحة يمكن أن تتحول إلى لحظة تقارب عاطفي كبير» بين شخصين.

لكنّ الجائحة تواصل قتل الناس في الفيلم، وآخر الصامدين يعانون السعال. وفي صالة عرض الفيلم في دوفيل، «جمهور يضع الكمامات خوفاً»، على ما لاحظ نوسيتر.