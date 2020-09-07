لاعب كرة شهير يستمع لأغاني محمد عساف

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن أغنيات النجم الفلسطيني محمد عساف قد وصلت إلى لاعبي كرة القدم العالميين.
وفي التفاصيل نشر أليكس سانشيز اللاعب التشيلي ونجم نادي إنتر ميلان الإيطالي مقطع فيديو ظهر فيه مستمتعاً في قضاء رحلة بحرية في إيبزا إسبانيا، وهو يستمع لأغنية محمد عساف “لوين بروح” مشاركاً متابعيه بتلك اللحظات الفريدة.
وحظي الفيديو بانتشار واسع بين رواد التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن سعادتهم لوصول أغنيات النجم الفلسطيني إلى العالمية، بينما عبر آخرون عن استغرابهم لاختيار اللاعب أغنية عربية خاصة أنه لا يفهم كلماتها ومعانيها.
وكان عساف قد طرح مؤخراً أغنية “سلام الله” باللهجة الفلسطينية وهي من كلمات سايد السويركي وألحان ياسر عمر وإخراج معن سمارة.
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