سمية الخشاب تحول نفسها إلى أنجلينا جولي!

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت النجمة المصرية سمية الخشاب جمهورها ومتابعيها بعد أن حولت نفسها إلى نسخة عن النجمة العالمية أنجلينا جولي وتحديداً شخصية “مالفيسنت” من فيلم ديزني الشهير الذي يحمل نفس الاسم، معتمدةً نفس الأزياء والمكياج.

ونشرت الخشاب مقطع فيديو عبر إنستغرام وعلقت قائلة: “الغيرة مرض خطير.. أتمنى لك الشفاء” وكأنها أرادت أن توجه رسالة مبطنة لأحد الأشخاص الغيورين.

وخلال الفترة الأخيرة ظهرت الخشاب في عدة جلسات تصوير غريبة لفتت الأنظار، فمرة ظهرت بين ثمار البرتقال، ومرةً أخرى أجرت جلسة تصوير داخل المسبح معتمدة مكياجاً أظهر جمال ملامحها مع تسريحة الشعر المبلول.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب هو كليب “عربية أنا”، الذي تم تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعد ‏هذا التعاون ‏الثاني بينهما بعد فيديو كليب “يا مسكين‎.”‎