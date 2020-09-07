شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين مشاهدة للإعلان التشويقى لفيلم "موسى" فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 100 ساعة من طرحه برومو العمل نجح فيلم الخيال العلمى "موسى" للمخرج بيتر ميمى فى جذب الانتباه بشدة، حيث حقق الإعلان التشويقى للفيلم أكثر من 6 ملايين مشاهدة على فيس بوك، كما حل الفيلم فى المركز الثانى فى تريندات موقع تويتر فى مصر.

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فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربى، وهى سينرجى فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏

وتدور أحداثه الفيلم فى إطار خيالى، حيث يتم اختراع أول روبوت فى الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسى خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمى بشكلٍ كبير فى الأحداث.

يشارك فى بطولة الفيلم إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضى، أحمد حاتم، سارة الشامى، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبى، وتأليف وإخراج بيتر ميمى.