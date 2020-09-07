كيت بلانشيت تخضع لفحص درجة الحرارة فى مهرجان فينسيا السينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة كيت بلانشيت وهي تخضع لفحص درجة الحرارة أثناء دخولها فندق إكسلسيور، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة الحضور من الإصابة بفيروس كورونا بمهرجان فينسيا السينمائي، وظهرت بلانشيت وهي ترتدي الكمامة وبدلة عليها شكل النخيل. Advertisements كيت بلانشيت هي رئيس لجنة تحكيم مهرجان فينسيا السينمائي وتضم اللجنة الأعضاء المخرجة النمساوية فيرونيكا فرانز وصانعة الأفلام البريطانية جوانا هوغ، والكاتبة والروائية الإيطالية نيكولا لاغويا ، وصانعة الأفلام الألمانية كريستين بيتزولد والمخرج الروماني كريستي بويو والممثلة الفرنسية لوديفين سانييه. وينافس في المهرجان أفلام Sun Children ، وPieces Of A Woman من إخراج كورنيل موندرسيزو، وMiss Marx من إخراج سوزانا نيتشيارلي، وفيلم Padrenostro من إخراج كلوديو نوسى وفيلم Notturno من إخراج جيانفرانكو روزى وفيلم Never Gonna Snow Again من إخراج مالجورزتا سزومويسكا ومايكل انجليرت، إضافة إلي فيلم The Disciple من إخراج تشايتنيا تامهاني و And Tomorrow The Entire World من أخراج جوليا فون هينز و Quo Vadis, Aida من إخراج جاسميلا زبانيك و فيلم Nomadland من إخراج خولي زاهو.

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